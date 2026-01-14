BTS Bakal Sapa Penggemar, ARMY Indonesia Siap-Siap

jpnn.com, JAKARTA - Boy group asal Korea Selatan, BTS bakal menyapa para penggemarnya di dunia.

Lewat konsernya yang bertajuk BTS World Tour, grup yang digawangi oleh Kim Namjoon itu akan memulai rangkaian konsernya pada April 2026 mendatang.

Dilansir melalui akun bighit.music di Instagram, kota Goyang, Korea akan menjadi lokasi pertama dari rangkaian konser Tur Dunia BTS.

Tak hanya sehari, Jungkook cees akan menggelar konser di sana selama tiga hari, yakni 9, 11-12 April 2026.

Selanjutnya, BTS akan menyapa ARMY, sebutan untuk para penggemarnya, di Tokyo, Jepang pada 17-18 April 2026.

Para penggemar BTS di Indonesia pun tak perlu khawatir. Sebab para pelantun Butter tersebut juga akan menggelar konser selama dua hari di Jakarta.

Boy group beranggotakan tujuh orang itu bakal menyapa para penggemarnya di Jakarta, Indonesia pada 26-27 Desember 2026.

Selain kawasan Asia, BTS juga akan menggelar konser di Benua Amerika dan juga Eropa.