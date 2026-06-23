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JPNN.com - Entertainment - Musik

BTS Kembali Mendominasi Musik Global Lewat Album ARIRANG

Selasa, 23 Juni 2026 – 16:46 WIB
BTS Kembali Mendominasi Musik Global Lewat Album ARIRANG - JPNN.COM
Grup idola BTS. Foto: ANTARA/situs web BTS

jpnn.com, JAKARTA - Album ARIRANG milik grup K-pop populer BTS masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan Inggris pada paruh pertama tahun 2026 menurut pernyataan Big Hit Music, agensi yang menaungi grup, pada Selasa.

Menurut warta The Korea Herald pada Selasa, majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Albums of 2026 So Far yang dipublikasikan pada 15 Juni menyebut BTS "menunjukkan akar Korea mereka dengan Arirang yang luar biasa."

Surat kabar harian Inggris, The Telegraph, juga memasukkan album penuh kelima BTS ke dalam daftar album terbaik yang diterbitkan pada 13 Juni 2026.

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The Telegraph menyebut grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook itu sebagai "wajah K-pop."

Publikasi Inggris, NME, menggambarkan BTS sebagai "boy band terbesar di dunia" menurut warta kantor berita Yonhap.

Menurut NME, album ARIRANG dari grup BTS "memadukan warisan budaya negara asal mereka dengan pengaruh global."

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BTS saat ini sedang melakukan tur dunia bertajuk "ARIRANG" di kota-kota besar dunia. Tur pertunjukan itu dijadwalkan berlangsung sampai tahun 2027.

Grup dengan tujuh anggota itu telah tampil di Kota Busan, Korea Selatan, pada 12 dan 13 Juni 2026 dan dijadwalkan tampil Madrid pada 26 dan 27 Juni 2026 untuk memulai tur di wilayah Eropa. (ant/jpnn)

Album ARIRANG milik BTS masuk daftar album terbaik 2026 versi media musik AS dan Inggris.

Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

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TAGS   BTS  album Arirang  album terbaik  musik global 
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