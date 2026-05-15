JPNN.com - Entertainment - Musik

BTS, Madonna, dan Shakira Siap Meriahkan Final Piala Dunia 2026

Jumat, 15 Mei 2026 – 09:09 WIB
Grup idola BTS. Foto: ANTARA/situs web BTS

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Nama musisi seperti BTS, Madonna, dan Shakira, dipastikan terlibat dalam kemeriahan Piala Dunia 2026.

Ketiga bintang global tersebut bakal menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup Final.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh FIFA pada Rabu (13/5), seperti dilansir laman Variety.

FIFA merilis video teaser yang menampilkan vokalis Coldplay, Chris Martin bersama karakter Elmo dan sejumlah tokoh Muppets seperti Miss Piggy serta Kermit the Frog.

Dalam video tersebut, Chris Martin dan Elmo tampak memilih Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show final Piala Dunia 2026.

FIFA juga mengungkapkan, hasil pendapatan dari pertunjukan bakal disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif penggalangan dana senilai 100 juta dolar AS untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.

Adapun Final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat.

Sebelumnya, FIFA telah menguji konsep hiburan halftime saat FIFA Club World Cup 2025 dengan menghadirkan Doja Cat, Tems, dan J Balvin sebagai pengisi acara.

Sumber Antara

