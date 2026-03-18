BTS Rilis Teaser SWIM Menjelang Comeback Album ARIRANG

Rabu, 18 Maret 2026 – 20:25 WIB
Grup idola BTS. Foto: ANTARA/situs web BTS

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea Selatan, BTS merilis teaser video musik terbaru berjudul “SWIM” menjelang comeback dengan formasi lengkap.

Dilaporkan The Korea Times, teaser tersebut dirilis pada Rabu (18/3) tengah malam melalui akun media sosial resmi dan kanal YouTube BTS.

Video menampilkan cuplikan melodi dari “SWIM”, yang menjadi single utama dari album studio kelima BTS bertajuk “ARIRANG” dan dijadwalkan rilis pada pekan ini.

Cuplikan video diawali dengan seorang wanita yang berlari ke museum kosong dan mengamati ruang pameran sebelum berhenti di depan model kapal besar.

Saat lampu di sekitarnya meredup, kapal tersebut tetap berada di bawah sorotan, lalu adegan beralih ke lautan berkilauan dengan pantulan sinar matahari di atas ombak yang tenang.

Tulisan “SWIM” kemudian muncul di permukaan air sebelum video perlahan memudar, memberikan nuansa simbolis terhadap tema lagu.

Video musik ini disutradarai oleh Tanu Muino, yang sebelumnya menggarap proyek untuk sejumlah artis global seperti Jungkook, Post Malone, Doja Cat, dan Dua Lipa.

Pihak Big Hit Music menyebut album ini mengangkat tema identitas artistik dan emosi universal, sementara BTS dijadwalkan menggelar acara “BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG” di Seoul serta tampil di New York bersama platform streaming Spotify setelah perilisan album. (antara/jpnn)

BTS merilis teaser video musik "SWIM" jelang comeback dan album baru bertajuk ARIRANG.

Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

