JPNN.com - Entertainment - Musik

BTS Siap Comeback seusai Wajib Militer, Album Baru Dijadwalkan Rilis Maret 2026

Kamis, 01 Januari 2026 – 18:32 WIB
BTS Siap Comeback seusai Wajib Militer, Album Baru Dijadwalkan Rilis Maret 2026
Grup idola BTS. Foto: Twitter/BTS_official

jpnn.com, JAKARTA - BIGHIT Music mengumumkan bahwa grup idola asal Korea Selatan, BTS akan segera kembali menyapa para penggemar melalui album penuh terbaru.

Album ini menjadi comeback perdana BTS setelah seluruh anggota menyelesaikan kewajiban wajib militer mereka.

Mengutip laporan Soompi pada Kamis (1/1), tanggal comeback BTS pertama kali diisyaratkan melalui surat tulisan tangan yang dikirimkan langsung oleh para anggota kepada ARMY, sebutan bagi penggemar BTS.

Surat tersebut dikirim ke rumah para penggemar yang telah mempertahankan keanggotaan Weverse selama tiga tahun terakhir.

Dalam surat itu, BTS menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas dukungan setia penggemar selama masa hiatus mereka.

Selain pesan penuh haru, para anggota BTS secara halus mengisyaratkan jadwal comeback dengan mencantumkan tanggal “2026.03.20”.

Isyarat tersebut langsung memicu antusiasme besar di kalangan ARMY di seluruh dunia.

BIGHIT Music memastikan bahwa penggemar yang tidak menerima surat fisik tetap dapat membaca pesan yang sama melalui platform Weverse pada akhir bulan ini, sehingga seluruh ARMY dapat merasakan momen spesial tersebut secara bersamaan.

BIGHIT Music memastikan BTS comeback lewat album Maret 2026 usai seluruh anggota wajib militer.

