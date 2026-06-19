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JPNN.com - Entertainment - Musik

BTS Tambah Jadwal Konser di Jakarta, Bukti Kepercayaan Global

Jumat, 19 Juni 2026 – 16:16 WIB
BTS Tambah Jadwal Konser di Jakarta, Bukti Kepercayaan Global - JPNN.COM
BTS. Foto: ANTARA/HO-X-@bts_bighit

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberi komentar soal penambahan jadwal konser grup K-Pop, BTS di Jakarta.

Dia menilai penambahan jadwal tersebut menjadi bukti peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap ibu kota.

"Saya yang senang adalah sekarang orang mempunyai trust, kepercayaan, kepada Jakarta. Sebagai contoh, besok, walaupun nanti Desember ada K-pop, bintangnya K-pop dunia, BTS yang dulu hanya dua hari, tanggal 26-27 Desember, karena Jakarta dipercaya, tambah satu hari menjadi 29. Jadi, 26, 27, 29," ungkap Pramono Anung dilansir Antara, Jumat (19/6).

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Menurutnya, kehadiran panggung-panggung dunia, seperti konser BTS, akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta.

Sebab, kehadiran event internasional mampu menggerakkan roda ekonomi kota secara lebih luas, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, kuliner hingga usaha mikro yang akan ikut merasakan manfaatnya.

"Maka, pasti kontribusi kepada ekonomi di Jakarta ini signifikan," ujar Pram, sapaannya.

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Selain itu, Pramono Anung berpendapat bahwa keputusan promotor menambah jadwal konser BTS menunjukkan Jakarta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyelenggaraan acara internasional.

"Ini menunjukkan bahwa salah satu ukuran utamanya adalah ketika panggung-panggung dunia hadir di Jakarta dan mereka merasa aman, nyaman, dan sebagainya," tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberi komentar soal penambahan jadwal konser grup K-Pop, BTS di Jakarta.

Sumber Antara

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TAGS   BTS  Pramono Anung  konser BTS  BTS Jakarta  Konser BTS Jakarta 
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