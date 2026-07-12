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JPNN.com - Entertainment - Musik

BTS Terseret Isu Plagiarisme, BigHit Siap Tempuh Jalur Hukum

Minggu, 12 Juli 2026 – 15:06 WIB
BTS Terseret Isu Plagiarisme, BigHit Siap Tempuh Jalur Hukum - JPNN.COM
Grup idola asal Korea Selatan BTS (Bangtan Sonyeondan). Foto: Big Hit Entertainment.

jpnn.com, JAKARTA - BigHit Music membantah tuduhan bahwa lagu "SWIM" dalam album kelima BTS berjudul ARIRANG menjiplak lagu demo karya tiga penulis lagu asal Amerika Serikat.

Agensi tersebut menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk menghadapi gugatan yang diajukan di Amerika Serikat.

Dikutip dari Yonhap, Jumat (10/7), BigHit Music menyebut tuduhan tersebut sebagai klaim sepihak dan memastikan lagu "SWIM" merupakan karya orisinal yang dibuat secara independen.

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Gugatan diajukan pada Rabu (8/7) oleh Steve Cooper, John Sandler, dan Greylyn Johnson. Mengutip laporan Billboard, ketiga penulis lagu itu menilai lagu "SWIM" milik BTS memiliki "kesamaan substansial" dengan lagu demo mereka yang belum pernah dipublikasikan.

Dalam gugatan tersebut, HYBE, HYBE America, BigHit Music, serta sejumlah penulis lagu yang terlibat dalam pembuatan "SWIM", termasuk Ryan Tedder, tercantum sebagai tergugat.

Meski RM BTS ikut tercatat sebagai salah satu penulis lagu "SWIM", baik BTS maupun para anggotanya tidak dimasukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara tersebut.

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Para penggugat menyatakan telah mengirimkan demo lagu mereka kepada sejumlah pelaku industri musik sejak Maret tahun lalu, termasuk eksekutif di Artist Publishing Group.

Mereka menduga demo tersebut kemudian diteruskan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam proses penciptaan lagu "SWIM".

BigHit Music membantah tuduhan lagu "SWIM" BTS menjiplak demo milik tiga penulis lagu asal AS.

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TAGS   BigHit Music  BTS  lagu SWIM  Plagiarisme 
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