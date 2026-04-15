Bu Guru Honorer Inisial WL Melakukan Perbuatan Terlarang, Ya Ampun

Rabu, 15 April 2026 – 05:27 WIB

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Seorang oknum guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga terlibat kasus penggunaan dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di tiga lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Pujut dan Praya Tengah.

Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah sudah menangkap guru honorer inisial WL dan tiga orang terduga lainnya.

"Dari empat terduga pelaku, salah seorang pelaku berinisial WL yang merupakan guru honorer diamankan dalam penyergapan tersebut," kata Kasat Narkoba Polres Lombok Tengah Iptu Yudha Aditya Warman di Praya, Senin (13/4).

Dia menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif.

Dari hasil pendalaman, tim kemudian bergerak dan berhasil mengamankan para terduga di lokasi berbeda.

"Pelaku ditangkap di tempat berbeda," katanya.

Penangkapan pertama dilakukan di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut.

Di lokasi ini, pihaknya mengamankan seorang perempuan berinisial S, pada Minggu (12/4) malam.