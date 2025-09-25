Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bu Izah Kehilangan Rp 25,95 Juta di Mesin ATM, Begini Kejadiannya

Kamis, 25 September 2025 – 04:00 WIB
Bu Izah Kehilangan Rp 25,95 Juta di Mesin ATM, Begini Kejadiannya - JPNN.COM
Jajaran Polres Serang menggelar konferensi pers tentang kasus pencurian uang dengan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri (ATM), Rabu (24/9). Foto: Humas Polres Serang

jpnn.com, SERANG - Polisi menangkap komplotan pencuri modus mengganjal mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang beraksi di wilayah Jakarta hingga Banten.

Komplotan ini beraksi dengan berpura-pura menawarkan bantuan kepada korbannya.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan modus utama komplotan ini adalah mengincar para korban yang panik setelah kartu ATM-nya tersangkut.

Baca Juga:

"Pada saat korban panik, salah seorang pelaku berpura-pura memberikan bantuan. Pelaku kemudian mengintip nomor PIN korban dan menyarankannya untuk melapor ke bank," terangnya saat konferensi pers, Rabu.

Setelah korban meninggalkan lokasi, komplotan tersebut segera mengambil kartu ATM yang tersangkut menggunakan alat khusus dan langsung menguras habis uang di rekening korban.

Terungkap nya aksi komplotan ini berawal dari laporan seorang warga Cikande, Izah (42), yang kehilangan uang tabungan senilai Rp 25,95 juta pada 14 September 2025 setelah ditolong oleh salah satu pelaku dengan modus serupa.

Baca Juga:

"Atas laporan tersebut, tim gabungan segera bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga tersangka utama," ujarnya.

Ketiga tersangka yang merupakan warga Tanggamus, Lampung, ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Cikupa, Tangerang, pada Sabtu (20/9) malam. Mereka adalah AY (41), Z (41), dan A (42).

Kartu ATM tersangkut di mesin? Jangan panik kalau tidak mau seperti yang dialami Bu Izah kehilangan Rp 25,95 juta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ATM  Pencuri modus ganjal kartu ATM  ganjal ATM  pelaku pengganjal atm  Polres Serang 
BERITA ATM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp