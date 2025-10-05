Bu Jihan Minta Pengawasan SPPG Diperketat

jpnn.com, LAMPUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela meminta pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat.

Dia menegaskan pentingnya langkah antisipasi dalam penyelenggaraan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sejumlah laporan kasus dugaan keracunan di beberapa daerah.

Menurut Jihan, pemerintah daerah bersama pihak terkait harus memperketat pengawasan mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada peserta didik.

“Program MBG ini sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak kita, namun aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Semua pihak harus memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dan layak konsumsi,” katanya saat meninjau SPPG di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Sabtu (4/10).

Menurutnya, koordinasi lintas sektor, termasuk dinas pendidikan, dinas kesehatan dan pihak sekolah, perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Saya minta ada prosedur standar pemeriksaan, baik dari sisi kebersihan maupun kandungan gizi, sebelum makanan didistribusikan ke siswa,” ucapnya.

Selain itu, Wagub juga mengingatkan agar pihak sekolah dan penyedia SPPG serta Satgas pangan Kota Metro segera melaporkan jika ada indikasi masalah pada makanan MBG.

“Deteksi dini sangat penting, agar jika ada masalah bisa langsung ditangani dan tidak menimbulkan dampak lebih luas,” ujarnya.