Bu Tuti Meminta PPPK Paruh Waktu Bersyukur & Memperkuat Citra Honorer

BANDUNG – Para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerima SK pengangkatan.

Komisi I DPRD Jawa Barat menilai pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar jadi momentum peningkatan kualitas layanan pendidikan di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Tuti Turimayanti mengatakan kehadiran PPPK paruh waktu ini menjadi jawaban atas penantian panjang tenaga honorer yang membutuhkan kepastian status kepegawaian.

"Ini bukan hasil satu atau dua hari, tetapi buah dari kerja sama dan komitmen bersama, mulai Pemprov Jabar, BKD, Disdik, hingga DPRD sebagai mitra pengawasan,” ujar Tuti seusai menghadiri penandatanganan kontrak kerja dan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar di Ruang Ki Hajar Dewantara, Kantor Disdik Jabar, Senin (8/12).

“Ini adalah langkah bagaimana pemerintah provinsi berupaya memberikan kepastian dan penghargaan bagi tenaga pendidik serta tenaga pendukung di lingkungan pendidikan," kata Tuti.

Dia menegaskan kebutuhan SDM pendidikan di Jabar terus meningkat seiring luasnya wilayah, jumlah penduduk yang besar, dan kompleksitas layanan pendidikan.

Keberadaan tenaga pendukung, termasuk di kantor cabang dinas dan unit layanan pendidikan, menurutnya sama pentingnya dengan keberadaan guru.

"Jawa Barat membutuhkan SDM yang siap dan berkualitas agar administrasi dan kegiatan pendidikan berjalan maksimal," katanya.