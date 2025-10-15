Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap, Gadis Belia dan Mantan Pacar Ditangkap

Rabu, 15 Oktober 2025 – 02:02 WIB
Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap, Gadis Belia dan Mantan Pacar Ditangkap - JPNN.COM
Polres Banjarbaru menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus buang bayi di Banjarbaru, Selasa (14/10/2025). (ANTARA/Yose Rizal)

jpnn.com - Polisi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banjarbaru menangkap seorang gadis belia berinisial MA (17) yang diduga pelaku pembuang bayi hasil hubungan gelap dengan mantan pacar berinisial MR (19).

"Pelaku dalam kasus buang bayi ini ada dua orang yang dibekuk, yaitu MA dan MR," kata Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda di Banjarbaru, Selasa (14/10/2025).

AKBP Pius mengatakan bayi tersebut ditemukan warga di selokan Jalan Rosella, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru.

Baca Juga:

Kronologisnya, kejadian berawal dari hubungan asmara sepasang kekasih MA dan MR yang terjalin awal 2025.

Namun, tidak beberapa lama hubungan mereka harus kandas pada Juli tahun yang sama.

"Saat hubungan mereka putus pada Agustus 2025, MA mulai merasakan perubahan fisik dan langsung melakukan tes kehamilan dan dari hasil tes itu menunjukkan positif," ujar AKBP Pius.

Baca Juga:

Dari hasil tes kehamilan itu, MA langsung menghubungi MR untuk memberitahukan kehamilan.

Namun, MR tidak percaya dan menyuruh MA agar melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan itu.

Seorang gadis belia berinisial MA dan mantan pacarnya ditangkap terkait kasus pembuangan bayi hasil hubungan gelap keduanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hubungan Gelap  Bayi  pembuang bayi  Banjarbaru  Polres Banjarbaru  Ditangkap  Mantan Pacar 
BERITA HUBUNGAN GELAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp