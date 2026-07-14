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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Buang Sial, Argentina Pakai Jersei Ini di Semifinal Piala Dunia 2026

Selasa, 14 Juli 2026 – 07:10 WIB
Buang Sial, Argentina Pakai Jersei Ini di Semifinal Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Argentina dengan biru-hitam saat memnghadapi Yordania di Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - ATLANTA - Argentina akan merumput memakai seragam biru-hitam melawan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta, Kamis (16/7) dini hari WIB.

Media di Argentina TN melaporkan, Timnas Argentina telah melayangkan permintaan resmi kepada FIFA untuk menggunakan jersei biru-hitam itu dan diterima.

Kabar tersebut langsung disambut hangat pendukung Argentina, karena dengan biru-hitam lah Tim Tango mengalahkan Inggris pada Piala Dunia 1986 di Meksiko dan Piala Dunia 1998 di Prancis.

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"Argentina mengenakan jersei yang didominasi warna biru pada kedua kesempatan ketika mereka menyingkirkan Inggris dari Piala Dunia. Sebaliknya, mereka mengenakan seragam biru muda dan putih tradisional mereka (seragam utama) dalam kekalahan melawan Inggris pada 1966 (Piala Dunia di Inggris) dan 2002 (Piala Dunia di Korea-Jepang)," kupasan TN.

Fan Argentina gembira karena menganggap tim mereka telah membuang sial sebelum menjumpai salah satu lawan klasik di Piala Dunia.

Seragam 'tandang' biru tua Argentina itu baru sekali dipakai pada Piala Dunia 2026, yakni saat menang dari Yordania di penyisihan grup.

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Sementara itu, Inggris akan mengenakan seragam serbaputih untuk pertandingan tersebut.

"FIFA juga telah mengonfirmasi warna seragam untuk semifinal pertama Prancis vs Spanyol pada Rabu (15/7) dini hari WIB.

Semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol Rabu dini hari WIB, Inggris vs Argentina Kamis dini hari WIB.

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TAGS   Semifinal Piala Dunia 2026  Inggris vs Argentina  Piala Dunia 2026  Argentina 
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