Buat Apa Menteri Pertahanan RI Mengunjungi Masjid Soeharto di Sarajevo?

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Masjid Soeharto di Sarajevo pada kunjungan kerjanya di Bosnia dan Herzegovina, Minggu (11/1).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menuturkan bahwa alasan Menhan Sjafrie mengunjungi masjid tersebut karena punya sejarah dan simbol solidaritas serta komitmen kemanusiaan Indonesia terhadap rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an.

"Pembangunan masjid tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang," kata Rico saat dikonfirmasi Antara, di Jakarta, Selasa (13/1).

Pembangunan masjid itu juga menjadi bukti keterlibatan Indonesia, khususnya Presiden ke-2 Indonesia Soeharto dalam diplomasi perdamaian dan solidaritas internasional.

Rico melanjutkan, saat itu Indonesia secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian konflik Bosnia dan Herzegovina melalui jalur diplomasi, kemanusiaan, serta kerja sama multilateral.

Melalui kunjungan Menhan RI ke Masjid Soeharto itu, diharapkan hubungan bilateral Indonesia dengan Bosnia dan Herzegovina makin kuat.