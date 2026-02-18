Buat Gerakan Bakti Merah Putih, Atta Ul Karim Berikan Terapi Gratis untuk Lansia

jpnn.com, JAKARTA - International Creatives Exchange (ICE) meluncurkan program sosial Bakti Merah Putih (BMP) di RPTRA Taman Gajah, Cipete Selatan, Rabu (18/2).

Program ini menjadi bagian dari inisiatif awal tahun ICE untuk memperluas kontribusi sosial melalui slogan “Mengabdi dengan Hati, Berbagi dengan Nurani”.

Pada peluncuran perdananya, BMP menggelar kegiatan terapi gratis bagi masyarakat lanjut usia di Kelurahan Cipete Selatan.

Peserta berasal dari perwakilan RT dan RW setempat dengan fokus pelayanan kesehatan ringan berbasis kebutuhan warga.

Chairman ICE Atta Ul Karim, mengatakan peluncuran BMP merupakan salah satu dari delapan program strategis organisasi.

Menurut dia, program ini akan difokuskan pada kegiatan berbagi bagi masyarakat yang membutuhkan.

“ICE meluncurkan satu dari delapan programnya, yaitu Bakti Merah Putih yang berfokus pada kegiatan sosial,” ujar Atta dalam sambutannya.

Ia menambahkan, ke depan BMP direncanakan berkembang menjadi yayasan agar membuka peluang kolaborasi dengan lebih banyak pihak.