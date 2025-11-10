Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Buat yang Menolak Soeharto Jadi Pahlawan, Coba Simak Kata AHY

Senin, 10 November 2025 – 07:43 WIB
Buat yang Menolak Soeharto Jadi Pahlawan, Coba Simak Kata AHY - JPNN.COM
Gerakan masyarakat sipil memegang poster bertuliskan Soeharto Bukan Pahlawan selama unjuk rasa di dekat Istana presiden, Jakarta, 6 November 2025. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendukung keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada para pendahulu bangsa.

AHY mengatakan keputusan ini sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan Pak Harto (Soeharto), dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY.

Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pendahulu bangsa, termasuk Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-2 Soeharto.

Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.

“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” katanya.

AHY mencontohkan, ketika pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat sebagai Presiden RI, beliau juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soekarno, pada tahun 2012.

"Tentu ada pro dan kontra. Pak SBY ketika itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangan juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat Pak SBY yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno," ujarnya.

Rencana pemerintah era Prabowo memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto memicu perdebatan.

