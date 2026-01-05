Buaya 2,5 Meter yang Meresahkan Warga di Banyuasin Ditangkap

jpnn.com - PALEMBANG - Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menangkap buaya muara sepanjang 2,5 meter di parit pabrik Indofood, Jalan Tanjung Api-Api, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Buaya 2,5 meter itu sudah meresahkan karyawan pabrik selama ini.

Kepala Pos Damkar Kris Silaen menerangkan bahwa penangkapan terhadap buaya tersebut berdasarkan laporan karyawan pabrik dua minggu yang lalu.

"Setelah mendapatkan laporan kami melakukan pengintaian, lalu, kami pancing. Satu minggu yang lalu sempat tertangkap, tetapi lepas," kata Kris, Senin (5/1).

Kemudian, lanjut dia, dua hari lalu pihaknya mendapatkan laporan bahwa buaya tersebut keluar lagi. “Kami langsung melakukan penangkapan. Posisi buaya saat ditangkap berada di dalam parit pabrik," ungkap Kris.

Menurut Kris, buaya tersebut sudah sangat meresahkan karyawan pabrik. Karyawan takut untuk melakukan kegiatan. “Karyawan melapor kepada kami agar dilakukan penangkapan (terhadap buaya),” kata dia.

Kris mengatakan bahwa buaya tersebut rencananya dievakuasi ke BKSDA.

"Namun, pihak BKSDA tidak menerima buaya ini, karena bukan wewenang mereka lagi. Lalu., kami disuruh untuk menyerahkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)," tutup Kris. (mcr35/jpnn)