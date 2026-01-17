Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Jambi

Buaya Muncul Dekat Pemukiman, Warga Resah

Sabtu, 17 Januari 2026 – 13:36 WIB
Buaya Muncul Dekat Pemukiman, Warga Resah - JPNN.COM
Buaya jenis Senyulong (tomistoma schlegelii) sering terlihat di kanal parit dekat pemukiman warga. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur imbau masyarakat waspada, Sabtu (17/1/2026). ANTARA/HO-Camat Rantau Rasau

jpnn.com, TANJUNG JABUNG TIMUR - Buaya kerap muncul di dekat pemukiman setelah peristiwa banjir luapan Sungai Batanghari di awal Januari 2026.

Warga Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, mulai resah.

"Sudah beberapa kali kami melihat buaya terlihat di kanal sekunder (parit), di depan rumah. Terkadang buaya itu naik ke jalan," kata warga Desa Rantau Rasau II Ade Remanto di Tanjabtim, Sabtu.

Baca Juga:

Menurut dia, keberadaan buaya di kanal parit mulai terpantau setelah kejadian banjir luapan Sungai Batanghari, meski ukurannya tidak terlalu besar namun hal itu membuat masyarakat menjadi takut. Apalagi buaya sering naik ke jalan desa, terutama saat malam. 

"Anak-anak yang biasanya memanfaatkan kanal parit untuk bermain (mandi) sekarang jadi takut, kami minta pemerintah mencari solusi untuk menghalau keberadaan buaya di desa kami," harapnya.

Camat Rantau Rasau Muhammad Yani menjelaskan bahwa kemunculan buaya jenis senyulong (tomistoma schlegelii) terjadi di sejumlah desa. Umumnya wilayah yang dekat dengan Sungai Batanghari.

Baca Juga:

Dia memerinci berdasarkan laporan dari kepala desa dan warga, buaya senyulong dalam sepekan terakhir telah terlihat di tiga lokasi, seperti di desa Bangun Karya, Pematang Mayang dan Marga Mulya.

Kemungkinan buaya ini berpindah (migrasi) akibat luapan air banjir yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim.

Buaya kerap muncul di dekat pemukiman setelah peristiwa banjir luapan Sungai Batanghari di awal Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   buaya  Tanjung Jabung Timur  Jambi  sungai Batanghari 
BERITA BUAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp