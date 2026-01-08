Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Opini

Budaya Digital, Nostalgia, dan Konten Kreatif Masa Kini

Kamis, 08 Januari 2026 – 22:43 WIB
Budaya Digital, Nostalgia, dan Konten Kreatif Masa Kini - JPNN.COM
Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Foto: dok PG

jpnn.com - Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra, Praktisi di Bidang Digitalisasi dan Big Data Analytics

Dalam beberapa waktu terakhir, percakapan publik di ruang digital menunjukkan arah yang menarik sekaligus mengandung pesan politik yang tidak boleh diabaikan.

Di media sosial, mesin pencari, dan platform berbagi video, tema budaya digital, nostalgia, musik, dan konten kreatif mendominasi atensi masyarakat—baik di Indonesia maupun secara global.

Baca Juga:

Fenomena ini bukan sekadar tren hiburan, melainkan sinyal perubahan relasi warga dengan ruang digital itu sendiri.

Indonesia, dengan ratusan juta pengguna internet dan tingkat partisipasi media sosial yang sangat tinggi, kini hidup dalam ekonomi atensi yang sesungguhnya.

Musik daring, video pendek, dan konten kreatif menjadi arus utama konsumsi publik, melampaui berita dan informasi kebijakan.

Baca Juga:

Ini bukan sekadar preferensi, tetapi cerminan kejenuhan kolektif terhadap ruang digital yang selama ini terlalu cepat, gaduh, dan penuh kompetisi tanpa jeda.

Nostalgia—lagu lama, visual era 1990–2000-an, hingga format konten sederhana—muncul sebagai reaksi kultural. 

Indonesia, dengan ratusan juta pengguna internet dan tingkat partisipasi media sosial yang sangat tinggi, kini hidup dalam ekonomi atensi yang sesungguhnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Digitalisasi  media sosial  konten kreatif  melek digital  bijak bermedia sosial 
BERITA DIGITALISASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp