Budaya Kepatuhan Bawa PNM Masuk Jajaran Perusahaan Paling Tepercaya

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan kategori Indonesia Most Trusted Companies dalam ajang The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen PNM dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini organisasi.

Sebagai perusahaan yang melayani 23,3 juta perempuan prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia, PNM menempatkan budaya kepatuhan sebagai fondasi penting dalam menjalankan proses bisnis dan pemberdayaan masyarakat.

PNM menilai kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas bisnis.

Penerapan prinsip tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga Account Officer yang menjadi ujung tombak pendampingan nasabah Mekaar di lapangan.

Wakil Direktur Utama PNM Sunar Basuki mengatakan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

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“Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan,” kata Sunar dalam keterangannya.

Menurut dia, seluruh insan PNM memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat bagi nasabah.