Budi Arie Dikabarkan Merapat ke Gerindra, Muzani Ungkap 2 Syarat, Apa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani merespons kabar soal rencana bergabungnya Ketum ProJo Budi Arie Setiadi ke parpol berlambang burung garuda itu.

Menurut Muzani, partainya bersifat terbuka dan mempersilakan siapa pun untuk bergabung.

"Pada prinsipnya Partai Gerindra itu partai terbuka. Partai yang menerima keanggotaan dari mana saja," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Dia menyebutkan Gerindra hanya memasang dua syarat bagi seseorang bergabung. Satu di antaranya berumur 17 ke atas.

"Nah, yang penting satu, sudah berumur 17 ke atas atau sudah menikah dan yang kedua dia WNI," kata Muzani.

Dia menyebut apabila Budi Arie sudah menenuhi dua syarat soal usia dan status kewarganegaraan, maka bisa bergabung ke Gerindra.

"Kami bisa menerima siapa saja dari mana saja, apalagi seorang Budi Arie yang saya kira kita semua sudah tahu semua," ujarnya.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi mengaku suatu saat akan bergabung dengan partai politik. Hal demikian disampaikan saat pembukaan Kongres III ProJo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).