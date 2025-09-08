Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Budi Gunawan Dicopot dari Menko Polkam Gegara Ada Kerusuhan? Istana Menjawab Begini

Senin, 08 September 2025 – 19:45 WIB
Budi Gunawan Dicopot dari Menko Polkam Gegara Ada Kerusuhan? Istana Menjawab Begini - JPNN.COM
Budi Gunawan saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Foto: Dokumentasi Kemenko Polkam

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons anggapan yang menyebut Budi Gunawan dicopot dari jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) sebagai imbas rangkaian kerusuhan pada 28—30 Agustus di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Pras -saapaan Prasetyo- menepis anggapan tentang Budi Gunawan dicopot gegara kerusuhan.

Menurut Pras, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan menko polkam bukan karena alasan yang spesifik, seperti bentrok antara massa dan aparat di beberapa daerah, yang diwarnai pembakaran dan penjarahan.

Baca Juga:

"Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua, kan, bagian dari evaluasi menyeluruh (dari Presiden Prabowo, red)," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 untuk memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan menko polkam per 8 September 2025.

Dalam keppres yang sama, Presiden ke-8 RI itu juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo dari posisi menteri pemuda dan olahraga atau menpora.

Baca Juga:

Pemberhentian keduanya diumumkan saat acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

Walakin, Presiden Prabowo belum menentukan nama yang akan mengisi kursi menko polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan (BG).

Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab adanya anggapan Budi Gunawan dicopot gegera kerusuhan di sejumlah daerah. Begini penjelasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Budi Gunawan  dicopot  Reshuffle  Menko Polkam  Prasetyo Hadi  Mensesneg  Prabowo  Presiden Prabowo Subianto  Budi Arie Setiadi  Sri Mulyani  Budi Arie 
BERITA BUDI GUNAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp