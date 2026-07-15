Budi Muliawan Ajak Generasi Z Menjadi Garda Terdepan Melawan Hoaks di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR Budi Muliawan mengungkapkan derasnya arus informasi di media sosial menjadi tantangan baru bagi generasi muda Indonesia.

Di tengah kemudahan mengakses berbagai platform digital, pelajar dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu, ujaran kebencian, maupun berbagai bentuk disinformasi.

Pesan tersebut disampaikan Budi Muliawan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA Islam Al Azhar 19 Ciracas di Aula Serbaguna Hj. Siti Marsiyam Mardjani, Jakarta, Selasa (14/7).

Dalam paparannya yang bertajuk 'Membangun Karakter Kebangsaan di Era Digital', Budi Muliawan mengatakan Generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan internet sehingga menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.

Oleh karena itu, setiap informasi yang diterima harus disaring dan diverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan. Menurutnya, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang melawan hoaks, disinformasi, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting bagi setiap pelajar.

"Karakter kebangsaan tidak cukup dipelajari di dalam kelas, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk saat bermedia sosial. Salah satu bentuk bela negara di era digital adalah tidak mudah percaya pada hoaks dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya," kata Budi Muliawan.

Budi Muliawan juga mengingatkan algoritma media sosial dapat membentuk cara pandang seseorang karena terus menyajikan konten yang sesuai dengan kebiasaan penggunanya.