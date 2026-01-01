Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Budi Rustandi Tegaskan Kerja Sama Sampah Tangsel-Serang Dilakukan Hati-Hati

Kamis, 01 Januari 2026 – 20:07 WIB
Budi Rustandi. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

jpnn.com, SERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang resmi melanjutkan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa kesepakatan ini diambil dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan kehati-hatian, terutama bagi warga di sekitar TPSA Cilowong.

Budi menyatakan bahwa dirinya sangat memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan, seperti bau maupun potensi pencemaran.

Oleh karena itu, dia menjamin suara warga akan menjadi kompas utama dalam pelaksanaan kerja sama ini.

"Kami mendengar suara masyarakat. Kekhawatiran soal dampak lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan warga adalah hal yang wajar. Pemerintah hadir bersama warga, tidak ada kebijakan yang dijalankan tanpa mempertimbangkan dampaknya," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12/2025).

Subsidi Kesehatan dan Dana Kompensasi

Dalam kesepakatan terbaru ini, Kota Serang dipastikan menerima kucuran bantuan keuangan khusus sebesar Rp 65 miliar dan proyeksi retribusi sebesar Rp 57 miliar per tahun dari Pemkot Tangsel.

Budi menegaskan prioritas utama dari dana ini adalah untuk memuliakan dan menjamin kesejahteraan warga terdampak.

