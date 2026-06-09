Budidaya Sorgum, PTPN I Dukung Percepatan Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, meninjau lokasi lahan PTPN I Regional 7 yang akan ditanami sorgum di Kebun Rejosari, Natar, Lampung Selatan, pada Selasa (10/6).

"Ketahanan pangan dan energi adalah program Bapak Presiden yang butuh percepatan karena urgensinya sangat tinggi. Pilihannya hanya dari bioenergi yang diolah dari tumbuhan. PTPN I sebagai BUMN Perkebunan memiliki resources yang paling siap untuk menjawab tuntutan tersebut. Itulah alasan kami berkolaborasi dengan PTPN I dalam program ini," ujar Todotua.

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas menyambut baik kepercayaan besar yang diberikan oleh pemerintah pusat.

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Dalam sambutannya, Teddy menegaskan komitmen PTPN I sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara untuk mengoptimalkan aset dan lahan demi mendukung swasembada energi nasional, salah satunya melalui budidaya sorgum terintegrasi.

"PTPN I siap mengemban amanah ini. Penanaman sorgum di Kebun Rejosari adalah langkah strategis dan kontribusi nyata PTPN I dalam mendukung hilirisasi berbasis bioenergi yang dicanangkan pemerintah. Kami tidak hanya menyiapkan lahan yang potensial, tetapi juga memastikan tata kelola budidaya sorgum ini dilakukan secara optimal, efisien dan berkelanjutan agar dapat segera menghasilkan bahan baku energi terbarukan yang dibutuhkan negara," tegas Teddy.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal turut menyampaikan dukungannya atas dipilihnya Provinsi Lampung, khususnya lahan PTPN I Regional 7, sebagai salah satu titik mula proyek strategis ini.

Dia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN perkebunan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkokoh posisi Lampung sebagai lumbung pangan dan energi hijau nasional.(chi/jpnn)