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JPNN.com - Nasional

Budiman Sudjatmiko Menyayangkan Penghentian Acara Diskusi di UGM

Selasa, 16 Juni 2026 – 14:43 WIB
Budiman Sudjatmiko Menyayangkan Penghentian Acara Diskusi di UGM - JPNN.COM
Acara Kopdar bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryoni, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di UGM. Foto: dokumentasi tim Budiman

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyayangkan penghentian acara diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Budiman mengaku seharusnya bisa berdialog dengan sehat dan lancar selama acara.

“Saya mau, kok, berdiskusi dengan mahasiswa, tetapi, tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif,” ucap Budiman dalam keterangannya.

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Mulanya, diskusi yang digelar di UGM merupakan acara Kopdar Bareng Mas Dar bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryoni, Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Sudaryono selaku wamentan menjelaskan tentang alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu.

Menurut dia, selama ini mulai akhir 1990-an hingga 2025, Indonesia sudah mengalami kebocoran hingga Rp 15.000 triliun.

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Kebocoran itu timbul karena adanya penipuan angka ekspor di dalam negeri dan di luar negeri.

“Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda,” tutur Sudaryono.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyayangkan penghentian acara diskusi di UUGM.

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TAGS   Budiman Sudjatmiko  UGM  BP Taskin  Universitas Gadjah Mada  Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan  Nusron Wahid 
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