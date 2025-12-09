Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

 Built-In Gas Hob & Cooker Hood Midea, Transformasi Dapur Modern dengan Tiga Kelebihan

Selasa, 09 Desember 2025 – 15:27 WIB
Midea Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Kitchen New Collection, rangkaian inovasi yang terdiri dari Built-In Gas Hob dan Cooker Hood generasi terbaru. FOTO: dok Midea

jpnn.com, JAKARTA - Midea Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Kitchen New Collection, rangkaian inovasi yang terdiri dari Built-In Gas Hob dan Cooker Hood generasi terbaru.

Vice President Director Midea Electronics Indonesia Michael Adisuhanto menyampaikan peralatan dapur tersebut dirancang agar konsumen merasakan kenyamanan dan keamanan saat memasak.

Menurut dia, peluncuran koleksi ini merupakan respons terhadap perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, di mana dapur kini tak lagi dipandang sekadar ruang memasak.

Sebab, dapur telah berevolusi menjadi bagian penting dari estetika rumah yakni ruang yang ingin ditata senyaman dan seindah mungkin. 

Peralatan lama yang berisik, sulit dibersihkan, atau memiliki tingkat keamanan rendah membuat banyak keluarga mencari solusi yang lebih sesuai dengan ritme hidup modern.

“Kami percaya dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi ruang penting yang harus mendukung kenyamanan dan gaya hidup penggunanya. Karena itu, setiap inovasi yang kami hadirkan selalu berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat,” kata Michael di Jakarta, Senin (8/12).

Kompor Tanam Generasi Baru: Praktis, Aman, dan Elegan

Dalam koleksi baru ini, Midea menghadirkan serangkaian Built-In Gas Hob dengan pendekatan teknologi yang benar-benar menyentuh persoalan dapur sehari-hari. 

