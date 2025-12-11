Buka-Bukaan Soal Pasangan, Aura Kasih Ungkap Kriterianya

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aura Kasih mengakui dirinya kini lebih selektif apabila ingin mencari pasangan baru.

Pelantun Mari Bercinta itu lantas mengungkapkan kriteria pasangan idamannya.

Sebagai janda satu anak, dia pun ingin pasangannya kelak juga menyayangi buah hatinya.

Baca Juga: Penjelasan Aura Kasih Soal Permohonan Perwalian Anak

"Selektif iya lah. Karena kan aku sudah bawa anak. Jadi, harus orang yang sayang sama anak," ujar Aura Kasih.

Dia tak menampik ada beberapa pria yang mencoba mendekatinya. Namun buka berarti itu membuatnya langsung terlena.

"Ya, percobaannya pasti banyak kan," kata Aura Kasih.

Baca Juga: Vonis Nikita Mirzani Diperberat Jadi Sebegini

Dia pun tak ngoyo untuk memiliki pasangan baru kembali. Perempuan 38 tahun itu memilih mengikuti bagaimana perjalanan hidup membawanya.

Yang terpenting baginya adalah pasangan barunya kelak harus menyayangi buah hatinya.