Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Buka Bulan K3 Bersama Gubernur Jatim, Petrokimia Gresik Raih 3 Penghargaan

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:44 WIB
Buka Bulan K3 Bersama Gubernur Jatim, Petrokimia Gresik Raih 3 Penghargaan - JPNN.COM
Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob, bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan manajemen Petrokimia Gresik seusai penerimaan tiga penghargaan K3 pada pembukaan Bulan K3 Nasional 2026 di Gresik. Foto: Dok. Petrokimia Gresik

jpnn.com, JAKARTA - Petrokimia Gresik membuka Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 2026 bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Stadion Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Rabu (14/1/2026).

Pada momen tersebut, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menerima tiga penghargaan sekaligus dari Gubernur Khofifah atas implementasi K3 yang baik di lingkungan perusahaan.

Tiga penghargaan yang diraih Petrokimia Gresik, yaitu atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kemudian penghargaan atas upaya dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV/AIDS) di Tempat Kerja, serta penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TB) di Tempat Kerja.

Baca Juga:

Selain itu, dua entitas anak perusahaan Petrokimia Gresik juga mendapatkan penghargaan, yaitu PT Petrokimia Kayaku mendapatkan penghargaan Zero Accident, dan PT Petrosida Gresik juga menerima penghargaan P2TB.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan terima kasih karena komitmen Petrokimia Gresik adan anak perusahaan dalam menerapkan aspek-aspek K3 di lingkungan perusahaan mendapatkan penghargaan langsung dari Gubernur Khofifah.

Menurutnya, menerapkan K3 bagi Petrokimia Gresik bukan lagi sebatas kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:

"Penghargaan ini menegaskan komitmen Petrokimia Gresik untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi perusahaan," kata Daconi.

Ia menambahkan Petrokimia Gresik merupakan objek vital nasional (obvitnas) yang tidak boleh terganggu operasionalnya.

Petrokimia Gresik membuka Bulan K3 bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Stadion Petrokimia Gresik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Petrokimia Gresik  Bulan K3  Gubernur Jatim  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 
BERITA PETROKIMIA GRESIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp