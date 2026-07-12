Buka Cabang di Jakarta, Emas Now Sediakan Tiga Layanan Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Emas Now resmi membuka cabang terbarunya di Jakarta.

Hal itu menjadi langkah strategis memperluas jaringan layanan perdagangan logam mulia di Indonesia sekaligus menghadirkan pengalaman transaksi modern, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.

Setelah hadir di Bali dan Surabaya, Jakarta menjadi kota ketiga yang dipilih sebagai lokasi pengembangan bisnis.

Lokasinya ada di Jl. Kemang Raya No. 83F, RT 10/RW 12, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Jakarta memiliki potensi pasar investasi logam mulia yang terus bertumbuh serta tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan transaksi emas yang aman, cepat, dan transparan," kata Marketing Director Emas Now, Alif Fauzan, Sabtu (11/7).

Berbeda dengan konsep toko emas konvensional, Emas Now menghadirkan ekosistem perdagangan logam mulia yang mengedepankan transparansi harga melalui Live International Gold Price serta berbagai solusi transaksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Salah satu layanan unggulan adalah Smart Buy, sebuah sistem pembelian logam mulia melalui mekanisme Special Order yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif dibandingkan pembelian reguler.

"Dengan sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan berdasarkan harga pasar internasional yang diperbarui secara real-time, sehingga transaksi menjadi lebih efisien dan transparan," ucapnya.