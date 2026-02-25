Buka di Kota Kasablanka, Sadewi Hadirkan Ruang Mindful Beauty untuk Perempuan Urban

jpnn.com, JAKARTA - Sadewi Essential membuka Pop-Up Store terbarunya di Lantai UG, Kota Kasablanka, Jakarta, menandai langkah strategis brand wellness-beauty lokal ini dalam memperluas kehadiran ritel di ibu kota.

Peresmian ini menjadi store kedua setelah sebelumnya hadir di Bali, sekaligus mempertegas positioning Sadewi sebagai brand yang menghadirkan harmoni antara kecantikan, kesehatan kulit, dan ketenangan jiwa.

Acara grand opening dihadiri langsung oleh para founder, Ira Ida Bagus dan Amelia Firdaus, serta sejumlah public figure dan beauty enthusiast, seperti Affi Assegaf dan Amalia Hayati yang turut merasakan pengalaman sensorial di dalam pop-up store.

Berbeda dari konsep ritel konvensional, Pop-Up Store Sadewi dihadirkan dengan konsep pop-up store sebagai experiential wellness space, tempat di mana pengunjung dapat berhenti sejenak dari ritme kota, mengeksplorasi aroma, tekstur, serta filosofi produk yang lahir dari kecintaan pada alam Indonesia.

Ira Ida Bagus menyampaikan kehadiran Sadewi di Kota Kasablanka bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan bagian dari visi jangka panjang brand.

“Kami memilih Kota Kasablanka karena ini adalah ruang di mana banyak perempuan berkegiatan, berkarya, dan menjalani perannya setiap hari. Sadewi hadir bukan sebagai sesuatu yang besar, tetapi sebagai sentuhan lembut yang menemani. Pop-up store ini bukan hanya ruang untuk menunjukkan produk, tetapi ruang untuk merasakan aroma yang tenang, tekstur yang lembut, dan filosofi yang lahir dari cinta pada alam serta cinta pada diri sendiri,” katanya.

Amelia Firdaus menambahkan pop-up store ini dirancang sebagai ruang untuk merasakan secara langsung rangkaian produk Sadewi yang dapat digunakan dari head to toe, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan aspek kecantikan sekaligus kesehatan kulit dan tubuh.

"Setiap produk yang dihadirkan di store ini dirancang tidak hanya untuk kecantikan, tetapi juga untuk kesehatan kulit," katanya.