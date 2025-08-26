Buka di PIK, Klinik Kulitmu Hadirkan Teknologi Terkini dan Harga Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - Klinik estetika, Klinik Kulitmu akhirnya resmi dibuka di kawasan elite Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Klinik Kulitmu merupakan bagian dari Maharis Group yang dikenal sebagai klinik komunitas 'Old Money', didirikan oleh dr. Kevin A Maharis, MD, Dip (Derm) dan dr. Ricky F. Maharis, Sp.KK.

Keduanya merupakan nama-nama yang telah lama dikenal dalam industri estetika premium Indonesia.

Resmi dibuka di PIK, Klinik Kulitmu mengusung konsep klinik estetika transparan, canggih, dan accessible, menghadirkan layanan perawatan kulit berkualitas tinggi yang sebelumnya hanya bisa diakses kalangan terbatas.

Menggabungkan teknologi estetika terkini dan tenaga medis profesional, Klinik Kulitmu ingin membuktikan bahwa glowing skin dan wajah ideal bisa dicapai tanpa harus mahal.

“Kami paham betapa frustrasinya menghadapi masalah kulit yang tidak kunjung membaik. Di Kulitmu, setiap permasalahan kulit ditangani dengan teknologi terbaik, dokter ahli, dan bahan premium, semua tanpa membebani budget, sehingga anda bisa merasakan kulit sehat dan cantik tanpa khawatir soal biaya," ungkap dr. Adrian, Head Doctor Klinik Kulitmu dalam keterangan resmi.

Baca Juga: 5 Makanan Berwarna Merah untuk Penderita Kolesterol

Grand Opening Klinik Kulitmu dimeriahkan oleh Buy1 Get1 untuk semua layanan perawatan, mulai dari facial, chemical peels, botox, filler, hingga skin booster Rejuran, profhilo dan laser.

Klinik Kulitmu hadir sebagai destinasi terbaik bagi masyarakat yang sedang mencari, klinik kecantikan terbaik, skin booster Rejuran murah, botox filler terpercaya, laser wajah Lutronic, rekomendasi klinik acne treatment Jakarta.