Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Buka di PIK, Klinik Kulitmu Hadirkan Teknologi Terkini dan Harga Terjangkau

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:30 WIB
Buka di PIK, Klinik Kulitmu Hadirkan Teknologi Terkini dan Harga Terjangkau - JPNN.COM
Klinik estetika, Klinik Kulitmu akhirnya resmi dibuka di kawasan elite Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Foto: Dok. Klinik Kulitmu

jpnn.com, JAKARTA - Klinik estetika, Klinik Kulitmu akhirnya resmi dibuka di kawasan elite Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Klinik Kulitmu merupakan bagian dari Maharis Group yang dikenal sebagai klinik komunitas 'Old Money', didirikan oleh dr. Kevin A Maharis, MD, Dip (Derm) dan dr. Ricky F. Maharis, Sp.KK.

Keduanya merupakan nama-nama yang telah lama dikenal dalam industri estetika premium Indonesia.

Baca Juga:

Resmi dibuka di PIK, Klinik Kulitmu mengusung konsep klinik estetika transparan, canggih, dan accessible, menghadirkan layanan perawatan kulit berkualitas tinggi yang sebelumnya hanya bisa diakses kalangan terbatas.

Menggabungkan teknologi estetika terkini dan tenaga medis profesional, Klinik Kulitmu ingin membuktikan bahwa glowing skin dan wajah ideal bisa dicapai tanpa harus mahal.

“Kami paham betapa frustrasinya menghadapi masalah kulit yang tidak kunjung membaik. Di Kulitmu, setiap permasalahan kulit ditangani dengan teknologi terbaik, dokter ahli, dan bahan premium, semua tanpa membebani budget, sehingga anda bisa merasakan kulit sehat dan cantik tanpa khawatir soal biaya," ungkap dr. Adrian, Head Doctor Klinik Kulitmu dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Grand Opening Klinik Kulitmu dimeriahkan oleh Buy1 Get1 untuk semua layanan perawatan, mulai dari facial, chemical peels, botox, filler, hingga skin booster Rejuran, profhilo dan laser.

Klinik Kulitmu hadir sebagai destinasi terbaik bagi masyarakat yang sedang mencari, klinik kecantikan terbaik, skin booster Rejuran murah, botox filler terpercaya, laser wajah Lutronic, rekomendasi klinik acne treatment Jakarta.

Klinik estetika, Klinik Kulitmu akhirnya resmi dibuka di kawasan elite Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Klinik Kulitmu  PIK  Pantai Indah Kapuk  Klinik Kecantikan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp