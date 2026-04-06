Buka Gerai Baru di SMB 2, Texas Chicken Hadirkan Promo Gratis Makan Ayam Selama 1 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Texas Chicken membuka gerai terbarunya di Summarecon Mall Bekasi 2 lantai Ground Floor.

Julius Evan Kristianto, Managing Director PT. Quick Serve Indonesia mengatakan pembukaan gerai ke-23 di Indonesia (sekaligus yang ke-3 di Kota Bekasi) ini menandai langkah ekspansi agresif di bawah naungan PT. Quick Serve Indonesia (QSI) sebagai pemegang hak waralaba tunggal di Indonesia.

Ekspansi Agresif & Serapan Tenaga Kerja Lokal Melanjutkan momentum positif dari tahun-tahun sebelumnya, di mana setiap pembukaan gerai baru selalu mencatatkan performa bisnis yang solid dan sambutan masyarakat yang sangat antusias, PT. QSI semakin terpacu untuk memperluas jaringan operasionalnya.

Sepanjang 2026, Texas Chicken menargetkan pembukaan 6 hingga 7 gerai baru yang akan difokuskan di beberapa wilayah strategis, termasuk Tangerang, Cirebon, dan Medan.

Langkah ekspansi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jangkauan pasar, tetapi juga wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Setiap pembukaan satu outlet baru Texas Chicken secara konsisten membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dengan rata-rata serapan tenaga kerja mencapai 14 hingga 25 orang per gerai, bergantung pada skala dan ukuran outlet tersebut.

"Peresmian gerai ke-23 ini adalah bukti nyata komitmen ekspansi kami. Di bawah pengelolaan penuh PT QSI, kami memiliki visi yang tajam untuk terus mendekatkan produk berkualitas premium kepada masyarakat. Kota Bekasi selalu menunjukkan antusiasme pasar yang luar biasa, dan gerai ketiga ini adalah respons kami untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen di wilayah ini," ujar Julius.

Dalam pembukaan gerai baru ini, pihaknya mempekerjakan puluhan orang yang tinggal di Bekasi untuk membantu pergerakan ekonomi, khususnya di Bekasi.