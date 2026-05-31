Buka Gerai Perdana di Jakarta, ZUS COFFEE Perkenalkan Es Kopi Teman Cerita

jpnn.com, JAKARTA - ZUS COFFEE resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia yang berlokasi di Puri Indah Mall, Jakarta Barat, melalui kemitraan strategis dengan Kapal Api Group.

Kehadiran gerai tersebut menandai langkah baru ekspansi regional ZUS COFFEE sekaligus memperkuat komitmennya menghadirkan specialty coffee yang mudah diakses dan dapat dinikmati dalam keseharian masyarakat.

Melalui gerai perdananya di Jakarta, ZUS COFFEE menawarkan pengalaman menikmati kopi berkualitas dengan mengedepankan konsistensi rasa, kemudahan layanan, serta penyesuaian terhadap preferensi konsumen lokal.

Group Chief Operating Officer ZUS COFFEE Venon Tian mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dalam perjalanan ekspansi perusahaan di Asia Tenggara karena memiliki budaya kopi yang kuat dan komunitas penikmat kopi yang terus berkembang.

"Indonesia memiliki warisan budaya minum kopi yang kaya serta penikmat kopi yang dinamis dan terus berkembang. Melalui kemitraan dengan Kapal Api Group, kami sangat antusias menghadirkan ZUS COFFEE di Jakarta dengan pendekatan lokal, sekaligus tetap setia pada misi kami untuk menjadikan specialty coffee dapat diakses oleh semua orang, kapan saja, dan di mana saja," ujar Venon Tian kepada awak media, Sabtu (30/5).

Untuk menandai debutnya di Indonesia, ZUS COFFEE meluncurkan menu eksklusif bertajuk Es Kopi Teman Cerita yang dikembangkan khusus untuk selera konsumen Indonesia.

Minuman tersebut dirancang oleh Head of Coffee ZUS COFFEE Terence Ho bersama Taufan Mokoginta, pemenang World Coffee Roasting Championship sekaligus Bean Ambassador ZUS Indonesia.

Terinspirasi dari kopi susu yang akrab di lidah masyarakat, menu ini menawarkan tekstur yang lebih creamy dengan karakter rasa yang tetap kuat.