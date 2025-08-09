Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Buka IPPA Fest 2025 di Aloha PIK2, Menteri Imipas: Keterbatasan Bukan Hambatan untuk Berkarya

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 10:40 WIB
Buka IPPA Fest 2025 di Aloha PIK2, Menteri Imipas: Keterbatasan Bukan Hambatan untuk Berkarya - JPNN.COM
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrianto membuka secara resmi Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Aloha PIK2, Jumat (8/8/2025). Foto: Dok. IPPA Fest

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrianto membuka secara resmi Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025, Jumat (8/8/2025).

Perhelatan itu digelar meriah sekaligus memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia dan dua tahun berdirinya kawasan wisata Aloha PIK 2.

Mengusung tema 'Merdeka Berkreativitas Walau Tempat Terbatas', IPPA Fest 2025 bukan sekadar pameran karya seni atau bazar produk warga binaan, tetapi wadah perubahan yang menyentuh sisi kemanusiaan.

Baca Juga:

“IPPA Fest adalah jendela peradaban. Di balik tembok tinggi lembaga pemasyarakatan, tumbuh semangat, keterampilan, dan tekad untuk berubah. Ini bukti bahwa keterbatasan bukanlah hambatan untuk berkarya dan memberi kontribusi bagi bangsa,” kata Agus Andrianto.

IPPA Fest 2025 memamerkan hasil karya warga binaan dari berbagai lapas dan rutan, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, tekstil, hingga seni rupa.

Produk-produk tersebut lahir dari program pembinaan keterampilan dan kewirausahaan yang dirancang untuk membentuk mental produktif serta mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Baca Juga:

“Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal memberi kesempatan. IPPA Fest adalah ajakan terbuka untuk tidak menutup pintu bagi mereka yang ingin berubah,” ujarnya.

Agus Andrianto mengapresiasi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pembina Lapas dan Rutan, organisasi sosial, hingga mitra industri yang terlibat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrianto membuka secara resmi Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025, Jumat (8/8/2025)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IPPA Fest 2025  PIK2  PIK 2  menteri imipas  imipas  Agung Sedayu  Agung Sedayu Group 
BERITA IPPA FEST 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp