Buka Kafe Kreatif, Rucky Markiano Gandeng Artis untuk Kolaborasi Menu

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:53 WIB
Musikus Rucky Markiano. Foto: Instagram/ruckymarkiano

jpnn.com, TANGSEL - Musikus Rucky Markiano terus memperluas kiprahnya di dunia hiburan.

Tidak hanya fokus sebagai penyanyi, dia kini melebarkan sayap ke dunia bisnis dengan membangun sebuah kafe yang juga menjadi wadah kreatif bagi dirinya.

Dia menyiapkan konsep kafenya secara detail, mulai dari identitas, branding, hingga menu yang diracik dengan pendekatan storytelling.

“Saya juga jadi host podcast dan barista kreatif yang meracik seluruh konsep menu, agar kafenya memiliki makna dan identitas yang kuat,” ujar Rucky saat ditemui di Bisnisartis.com Podcast & Cafe, Tangerang Selatan, Senin (8/12).

Beberapa menu di kafe tersebut bahkan dibuat melalui kolaborasi dengan artis, seperti Ayam Geprek Derry Drajat, Burger Candil, dan Kopi Gladiator Vicky Prasetyo.

Meski menggandeng nama-nama populer, Rucky menegaskan harga menu tetap terjangkau mulai dari Rp15 ribu.

Rucky juga menekankan bahwa kafenya tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan dan minum.

Menurutnya, ruang tersebut dirancang sebagai titik temu bagi pelaku seni, bisnis, dan komunitas kreatif.

Rucky Markiano memperluas karier dengan merintis kafe berkonsep kreatif dan kolaboratif.

