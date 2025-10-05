Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Kuliner

Buka Kembali di Indonesia, Cafe Barbera Hadirkan Tradisi Kopi Italia Sejak 1870

Minggu, 05 Oktober 2025 – 04:39 WIB
Buka Kembali di Indonesia, Cafe Barbera Hadirkan Tradisi Kopi Italia Sejak 1870 - JPNN.COM
Cafe Barbera kembali hadir di Jakarta Selatan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta kopi Italia kini punya destinasi baru di Jakarta Selatan. Setelah sempat tutup saat pandemi, Cafe Barbera kembali hadir di kawasan, Blok M, dengan konsep yang lebih besar dan beragam menu.

Kehadirannya langsung mencuri perhatian karena menawarkan pengalaman menyeruput kopi dengan tradisi yang telah terjaga sejak 1870.

Gerai terbaru ini dibuka oleh pasangan Yani Yuliana dan Ikhsan, pemegang master franchise Cafe Barbera di Indonesia.

Baca Juga:

Menariknya, peresmian pembukaan kembali Cafe Barbera ini bertepatan dengan kunjungan Elio Barbera, generasi keenam penerus bisnis kopi legendaris asal Italia tersebut.

Elio menjelaskan bahwa keistimewaan kopi Cafe Barbera terletak pada proses roasting yang perlahan dan terpisah untuk setiap jenis biji kopi.

“Kopi ini diroasting oleh ahlinya yang kemudian diberi julukan the magician of coffee. Itulah kenapa logo kami bergambar penyulap kopi kecil,” ujarnya.

Baca Juga:

Tak hanya soal kopi, Cafe Barbera Jakarta hadir dengan desain luas di atas lahan 800 meter persegi, lengkap dengan berbagai pilihan menu.

Pengunjung bisa menikmati espresso italiano, cappuccino, flat white, hingga pistachio latte yang khas aroma Italia. Untuk melengkapi pengalaman, tersedia juga pastry, gelato, serta makanan berat.

Cafe Barbera kembali hadir di Jakarta Selatan, bawa tradisi kopi Italia dengan cita rasa autentik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cafe Barbera  kafe  kopi  kopi italia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp