Buka Layanan Aduan, Kemenpora-FPTI Siap Berkolaborasi Dampingi Atlet Korban Kekerasan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dalam menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual dan fisik yang dialami delapan atlet.

Federasi telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh dan serius.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan FPTI, para atlet, serta keluarga korban dalam proses penanganan kasus ini.

“Kemenpora siap bekerja sama dengan FPTI, atlet dan keluarga yang terdampak. Kami juga akan memberikan pendampingan, baik secara hukum maupun psikologis,” ujar Erick.

Sebagai langkah konkret, Kemenpora membuka kanal pengaduan resmi bagi atlet dari seluruh cabang olahraga yang pernah atau sedang mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Laporan dapat dikirimkan melalui email pengaduan.atlet@kemenpora.go.id.

Ketua Umum FPTI, Yenny Wahid, mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai layanan pengaduan itu menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi atlet sebagai aset penting olahraga nasional.

“Saya setuju dan mengapresiasi langkah yang diambil Pak Menpora dengan membuat layanan pengaduan untuk atlet yang mendapat pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Ini adalah langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap atlet. Karena kita menginginkan iklim olahraga yang aman bagi para atlet dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun,” kata Yenny.

Ia juga menegaskan komitmen FPTI untuk tidak memberi ruang terhadap segala bentuk kekerasan.