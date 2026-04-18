Buka LCC 4 Pilar MPR RI, Siti Fauziah Ajak Siswa Teladani Semangat Sai Bumi Ruwa Jurai

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menegaskan peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Lampung adalah calon pemimpin bangsa 20 tahun mendatang, terlebih jika meneladani semangat 'Sai Bumi Ruwa Jurai'.

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Lampung di Hotel Radisson Lampung Kedaton, Lampung, Sabtu (18/4).

Kegiatan tersebut diikuti sembilan sekolah terbaik hasil kurasi dari 107 sekolah di kabupaten/kota.

LCC Empat Pilar MPR ini menjadi instrumen strategis untuk memperkokoh pemahaman Pancasila dan konstitusi di kalangan generasi muda.

Selain Siti Fauziah, hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico.

Kemudian turut serta jajaran dari Sekretariat Jenderal MPR, yakni Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi MPR Triyatni, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi sekaligus Plt Biro SDM, Organisasi dan Hukum MPR Agus Subagyo.

Diikuti juga jajaran lainnya, yakni Perisalah Legislatif Ahli Madya, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR Elin Marlina, dan Kepala Subbagian Program Kerjasama Sosialisasi, Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR Agus Ananda, S.kom.