Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Buka LCC 4 Pilar MPR RI, Siti Fauziah Ajak Siswa Teladani Semangat Sai Bumi Ruwa Jurai

Sabtu, 18 April 2026 – 20:49 WIB
Plt Sekjen MPR Siti Fauziah saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Lampung di Hotel Radisson Lampung Kedaton, Lampung, Sabtu (18/4). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menegaskan peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Lampung adalah calon pemimpin bangsa 20 tahun mendatang, terlebih jika meneladani semangat 'Sai Bumi Ruwa Jurai'.

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Lampung di Hotel Radisson Lampung Kedaton, Lampung, Sabtu (18/4).

Kegiatan tersebut diikuti sembilan sekolah terbaik hasil kurasi dari 107 sekolah di kabupaten/kota.

LCC Empat Pilar MPR ini menjadi instrumen strategis untuk memperkokoh pemahaman Pancasila dan konstitusi di kalangan generasi muda.

Selain Siti Fauziah, hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico.

Kemudian turut serta jajaran dari Sekretariat Jenderal MPR, yakni Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi MPR Triyatni, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi sekaligus Plt Biro SDM, Organisasi dan Hukum MPR Agus Subagyo.

Diikuti juga jajaran lainnya, yakni Perisalah Legislatif Ahli Madya, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR Elin Marlina, dan Kepala Subbagian Program Kerjasama Sosialisasi, Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR Agus Ananda, S.kom.

Ini pesan Plt Sekjen MPR Siti Fauziah saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Lampung di Hotel Radisson Lampung Kedaton, Lampung, Sabtu (18/4)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LCC 4 Pilar  4 Pilar MPR  Siti Fauziah  MPR RI  Lampung 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp