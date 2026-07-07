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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Buka LCC 4 Pilar MPR Tingkat Provinsi Sultra, Amirul Tamim Berpesan Ini ke Generasi Muda

Selasa, 07 Juli 2026 – 09:33 WIB
Buka LCC 4 Pilar MPR Tingkat Provinsi Sultra, Amirul Tamim Berpesan Ini ke Generasi Muda - JPNN.COM
Anggota MPR Mz. Amirul Tamim saat membuka Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kendari, Senin (6/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, KENDARI - Anggota MPR dari Kelompok DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr. H. Mz. Amirul Tamim menegaskan Sultra merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA), mulai dari nikel, aspal, hingga potensi wisata bahari Wakatobi.

Namun, menurutnya, kekayaan alam tersebut tidak akan selamanya tersedia apabila terus dieksploitasi.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama agar mampu menjadi kekuatan sejati sekaligus fondasi pembangunan dan masa depan Sulawesi Tenggara.

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Pernyataan tersebut disampaikan Amirul Tamim saat membuka Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Sultra 2026 yang berlangsung di Kendari, Senin (6/7).

Amirul Tamim menyampaikan upaya membangun kualitas manusia di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang semakin positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sultra telah berada pada kategori tinggi.

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Pada 2025, IPM Sultra mencapai angka 74,25, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas masyarakat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Anggota MPR Mz. Amirul Tamim membuka LCC 4 Pilar MPR Tingkat Provinsi Sultra yang berlangsung di Kendari, simak pesannya

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TAGS   generasi muda  Amirul Tamim  LCC 4 Pilar  Empat Pilar MPR  lomba cerdas cermat  LCC Empat PIlar MPR  Sultra  MPR RI 
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