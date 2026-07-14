Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Buka MPLS di Sragen, Mensos Gus Ipul Sambut 28 Ribu Siswa Baru Sekolah Rakyat

Selasa, 14 Juli 2026 – 21:35 WIB
Buka MPLS di Sragen, Mensos Gus Ipul Sambut 28 Ribu Siswa Baru Sekolah Rakyat - JPNN.COM
Mensos Saifullah Yusuf (mengenakan kemeja putih dengan kopiah hitam), Wamensos Agus Jabo Priyono (mengenakan batik merah) dalam pembukaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di gedung permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa (14/7/2026). ANTARA/HO-Kemensos.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membuka secara resmi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di gedung permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa (14/7)

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mensos yang didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono disambut meriah oleh penampilan baris-berbaris dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Terapan (SRT) 78 Kabupaten Sragen serta yel-yel dari para calon siswa.

Acara pembukaan ini juga dimeriahkan dengan atraksi pencak silat oleh Arya Purbaya, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta.

Baca Juga:

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wamensos, Agus Jabo Priyono disambut penampilan baris-berbaris dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Terapan (SRT) 78 Kabupaten Sragen dan yel-yel dari calon siswa.

Kemudian, ada juga penampilan pencak silat dari Arya Purbaya, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta.

Gus Ipul dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, menyampaikan ada sekitar 28 ribu siswa baru yang bergabung di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini. Jumlah tersebut terdiri atas jenjang SD, SMP dan SMA yang tersebar di beberapa titik Sekolah Rakyat.

Baca Juga:

"Ini masih akan bertambah terus (jumlahnya)," ujar Gus Ipul dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di gedung permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa.

Mensos menjelaskan tidak ada sistem pendaftaran bagi murid-murid yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, tetapi hanya ada proses penjangkauan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Sebanyak 28 ribu siswa baru dari jenjang SD hingga SMA resmi bergabung dengan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat  MPLS  MPLS perdana Sekolah Rakyat  Sragen 
BERITA SEKOLAH RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp