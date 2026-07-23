Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Buka Muspimnas, Rustini Muhaimin Dorong 'Arah Baru' Politik Perempuan

Kamis, 23 Juli 2026 – 19:15 WIB
Buka Muspimnas, Rustini Muhaimin Dorong 'Arah Baru' Politik Perempuan - JPNN.COM
Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin membuka Muspimnas Perempuan Bangsa yang mengusung tema "Arah Baru: Penguatan Peran Politik Perempuan Indonesia", Kamis (23/7). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin mengatakan Muspimnas menjadi momentum untuk menyusun arah perjuangan politik perempuan agar semakin relevan dengan perkembangan zaman.

Hal itu diungkapkan Rustini saat membuka Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Perempuan Bangsa yang mengusung tema "Arah Baru: Penguatan Peran Politik Perempuan Indonesia", Kamis (23/7).

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan 38 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa masa bakti 2026-2031.

Baca Juga:

Dia menegaskan politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

"Perempuan harus hadir sebagai pembawa nilai-nilai kejujuran, kepedulian, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan berbangsa," kata Rustini.

Dia menegaskan kehadiran perempuan di dunia politik bukan untuk menggantikan peran laki-laki, melainkan menjadi mitra sejajar dalam membangun Indonesia.

Baca Juga:

Menurut Rustini, perempuan memiliki kemampuan menjalankan berbagai peran sekaligus, baik di lingkungan keluarga maupun ruang publik.

"Di ruang domestik, perempuan menjaga nilai, akhlak, dan ketahanan keluarga. Di ruang publik, perempuan mengelola organisasi, membangun jaringan, menggerakkan logistik kegiatan, mengatur strategi, dan memastikan roda perjuangan terus berjalan," ujarnya.

Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin membuka muspimnas yang mengusung tema

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   motivasi  Politik  Perempuan  Perempuan Bangsa  Muspimnas 
BERITA MOTIVASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp