Buka Muspimnas, Rustini Muhaimin Dorong 'Arah Baru' Politik Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin mengatakan Muspimnas menjadi momentum untuk menyusun arah perjuangan politik perempuan agar semakin relevan dengan perkembangan zaman.

Hal itu diungkapkan Rustini saat membuka Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Perempuan Bangsa yang mengusung tema "Arah Baru: Penguatan Peran Politik Perempuan Indonesia", Kamis (23/7).

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan 38 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa masa bakti 2026-2031.

Dia menegaskan politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

"Perempuan harus hadir sebagai pembawa nilai-nilai kejujuran, kepedulian, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan berbangsa," kata Rustini.

Dia menegaskan kehadiran perempuan di dunia politik bukan untuk menggantikan peran laki-laki, melainkan menjadi mitra sejajar dalam membangun Indonesia.

Menurut Rustini, perempuan memiliki kemampuan menjalankan berbagai peran sekaligus, baik di lingkungan keluarga maupun ruang publik.

"Di ruang domestik, perempuan menjaga nilai, akhlak, dan ketahanan keluarga. Di ruang publik, perempuan mengelola organisasi, membangun jaringan, menggerakkan logistik kegiatan, mengatur strategi, dan memastikan roda perjuangan terus berjalan," ujarnya.