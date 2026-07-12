Buka Muswil XIII BKPRMI, Hidayat Nur Wahid Ajak Kampanyekan Jakarta Kota Halal Global

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengajak Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta mengambil peran aktif dan strategis dalam menyongsong lima abad Jakarta.

Dia juga mengajak BKPRMI mengampanyekan Jakarta sebagai 'Kota Global yang Berkebudayaan Halal'.

Menurut HNW, penguatan identitas tersebut sejalan dengan karakter historis Jakarta serta peluang besar pengembangan industri halal yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat jati diri Jakarta sebagai kota global yang berkebudayaan.

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Pernyataan tersebut disampaikan HNW saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) XIII BKPRMI DKI Jakarta.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, Ketua Umum DPW BKPRMI DKI Jakarta Nanang Jahidin, dan Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta Fajar Eko Satriyo.

Turut menjadi rangkaian acara Muswil, yakni Sosialisasi Sertifikasi Halal di Indonesia yang dihadiri Kabag TU Pimpinan BPJPH M. Tajussalatin.

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“Jakarta hari ini mengusung visi sebagai Kota Global yang Berkebudayaan. Menurut saya akan positif saja bila diperkuat dengan kampanyekan Jakarta sebagai Kota Halal Global," kata HNW dalam keterangannya, Minggu (12/7).

HNW menyebut Jakarta memiliki akar sejarah terkait dengan kehalalan yang kuat.