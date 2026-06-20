Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Buka Peluang Kolaborasi, Inul Daratista: Asal Karakter Suara Cocok

Sabtu, 20 Juni 2026 – 04:32 WIB
Buka Peluang Kolaborasi, Inul Daratista: Asal Karakter Suara Cocok - JPNN.COM
Inul Daratista. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Inul Daratista mengaku terbuka untuk berkolaborasi dengan musisi lain.

Namun, dia menegaskan bahwa kecocokan karakter vokal menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan bekerja sama.

"Ingin sih ada (peluang kolaborasi), cuman memang harus, kita harus 'kawin' dengan karakter suara kita juga," ujar Inul saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Menurut Inul, keselarasan karakter suara diperlukan agar hasil kolaborasi tetap memiliki kualitas yang baik dan dapat dinikmati oleh para pendengar.

Selain membuka peluang kolaborasi, Inul juga mengamati makin banyak musisi lintas generasi dan genre yang membawakan lagu dangdut dalam berbagai program musik di televisi.

Dia menilai kerja sama antarmusisi selama tampil di atas panggung berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap jalannya pertunjukan.

Baca Juga:

"Sinerginya ada, kita saling membantu di setiap acara," kata pelantun "Goyang Dombret" tersebut.

Inul juga melihat perpaduan dangdut dengan genre lain, seperti pop dan disko, kini makin sering dilakukan.

Inul Daratista membuka peluang kolaborasi dengan musisi lain, asalkan karakter vokalnya saling melengkapi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inul Daratista  Kolaborasi  Penyanyi Dangdut  musik dangdut 
BERITA INUL DARATISTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp