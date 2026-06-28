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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Buka Pusat Layanan Trauma, Bethsaida Hospital Serang Jawab Kebutuhan Kawasan Industri

Minggu, 28 Juni 2026 – 20:24 WIB
Buka Pusat Layanan Trauma, Bethsaida Hospital Serang Jawab Kebutuhan Kawasan Industri - JPNN.COM
Bethsaida Hospital Serang resmi meluncurkan pusat layanan cedera dan kegawatdaruratan terpadu, Advanced Trauma Center. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, SERANG - Bethsaida Hospital Serang resmi meluncurkan pusat layanan cedera dan kegawatdaruratan terpadu, Advanced Trauma Center.

Layanan ini dirancang secara khusus untuk memberikan penanganan medis yang cepat, tepat, dan komprehensif bagi masyarakat.

Direktur Bethsaida Hospital Serang dr. Tirta Mulya Juandi, menyatakan layanan ini hadir sebagai bagian dari upaya pengembangan layanan untuk memperluas akses kesehatan di Serang, Cilegon, dan wilayah Banten lainnya.

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Kehadiran Advanced Trauma Center menjadi langkah strategis rumah sakit dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan trauma yang terintegrasi.

Fasilitas ini berfokus menangani berbagai kondisi, mulai dari cedera akibat kecelakaan, cedera tulang dan sendi, gangguan saraf akibat trauma, hingga berbagai kondisi kegawatdaruratan lintas bidang lainnya.

“Melalui Advanced Trauma Center, kami ingin menghadirkan layanan trauma yang tidak hanya cepat dalam respons, tetapi juga komprehensif dalam penanganan," kata Tirta di Serang, baru-baru ini.

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Pentingnya kehadiran pusat layanan ini dipicu oleh kondisi geografis wilayah sekitar rumah sakit yang didominasi oleh kawasan industri dan aktivitas logistik.

Tingginya mobilitas kendaraan di wilayah Serang secara langsung berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas.

Bethsaida Hospital Serang resmi meluncurkan pusat layanan cedera dan kegawatdaruratan terpadu bertajuk Advanced Trauma Center

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TAGS   Bethsaida Hospital Serang  pusat layanan trauma  kawasan industri  akses kesehatan 

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