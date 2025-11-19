Close Banner Apps JPNN.com
Buka Rakorwil PSI Sulteng, Kaesang Sapa Ketua DPW yang Ternyata Eks NasDem

Rabu, 19 November 2025 – 14:27 WIB
Buka Rakorwil PSI Sulteng, Kaesang Sapa Ketua DPW yang Ternyata Eks NasDem - JPNN.COM
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kiri) Ketua Harian Ahmad Ali (tengah), dan Ketua DPW PSI Sulawesi Tengah Agus Lamakarate di pembukaan Rakowil DPW PSI Sulteng di Palu, Rabu (19/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, PALU - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (19/11).

Saat awal memberikan sambutan, Kaesang menyapa satu persatu jajaran DPP yang hadir.

"Bapak kita tercinta, Bapak Haji Ahmad Ali, pendukungnya besar sekali kalau di Sulteng ini. Saya hormati yang selalu menjaga uang partai Ibu Bendahara Umum Ibu Fenty Noverita," kata Kaesang.

Baca Juga:

Dia juga menyapa salah satu pendiri partai PSI yang sekarang juga menjabat sebagai sekretaris dewan pakar.

"Kalau tadi dibilangnya Bapak Muhammad Surya, kalau saya biasanya ngomong Om Cuya," lanjutnya.

Saat Kaesang menyapa Ketua DPW PSI Sulawesi Tengah Agus Lamakarate dia tidak menggunakan kata "bro" dan "sis" yang biasa digunakan untuk menyapa kadernya.

Baca Juga:

Alih-alih menggunakan kata itu, Kaesang justru menyapanya dengan sapaan "kakak".

"Yang saya hormati Ketua DPW Sulawesi Tengah kakak Agus (Lamakarate). Kenapa saya ngomong kakak? Karena dari partai sebelah soalnya," ujar Kaesang lalu tersenyum.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep secara resmi membuka Rakorwil DPW PSI Sulawesi Tengah di Palu.

