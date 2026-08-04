Buka Suara soal Isu HIV, Ruben Onsu Ungkap Hasil Tes Non-Reaktif

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kembali membantah isu yang menyebut dirinya mengidap HIV.

Melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Senin (3/8), dia menegaskan hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan status non-reaktif.

Ruben mengaku kecewa karena isu mengenai kondisi kesehatannya terus menjadi perbincangan publik. Menurutnya, kabar tersebut tidak berdasar dan telah berulang kali dibantah.

"Nyebut saya HIV, HIV, lah Thania dan Thalia lahir dari mana? Mau gue kasih tahu cara gue berhubungan gimana?" kata Ruben.

Selain membantah isu tersebut, Ruben turut menyinggung mantan istrinya, Sarwendah. Dia mempertanyakan mengapa dirinya yang terus dikaitkan dengan isu kesehatan, padahal menurutnya Sarwendah juga rutin mengonsumsi berbagai jenis obat.

"Nah, dia malah obatnya banyak banget sampai gue enggak tahu itu obat apaan, gedeg gue diisuin gitu," ujarnya.

Isu mengenai kondisi kesehatan Ruben sebelumnya juga telah dibantah oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Dia menjelaskan Ruben menjalani pemeriksaan kesehatan atas inisiatif sendiri pada 25 Juli 2026.

Menurut Minola, pemeriksaan tersebut dilakukan setelah isu kesehatan Ruben sempat disampaikan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Juli 2026. Karena itu, Ruben memilih membuktikan kondisinya melalui pemeriksaan medis.