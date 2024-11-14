Buka Suara soal Wisata Bali Sepi, Menpar Widiyanti: Ada Penurunan Sedikit

Sabtu, 27 Desember 2025 – 00:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana buka suara soal kabar Bali sepi wisatawan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dia menegaskan pulau Dewata itu masih tetap ramai selama libur panjang tersebut.

“Bali tidak sepi, tetap ramai. Hanya ada penurunan sedikit saja sekitar dua persen,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/12).

Widiyanti mengatakan bahwa penurunan kunjungan hanya terjadi dari sisi wisatawan nusantara.

Dia menjelaskan penurunan wisatawan di Bali disebabkan faktor cuaca yang kurang baik.

Hal itulah yang membuat wisatawan nusantara memilih untuk berwisata ke destinasi lain yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Dari seluruh daerah yang disebutkan, Widiyanti menyoroti bahwa banyak wisatawan nusantara pergi ke Yogyakarta.

Di sisi lain kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tetap meningkat.