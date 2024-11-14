Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Buka Suara soal Wisata Bali Sepi, Menpar Widiyanti: Ada Penurunan Sedikit

Sabtu, 27 Desember 2025 – 00:03 WIB
Buka Suara soal Wisata Bali Sepi, Menpar Widiyanti: Ada Penurunan Sedikit - JPNN.COM
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana buka suara soal kabar Bali sepi wisatawan selama periode Nataru. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana buka suara soal kabar Bali sepi wisatawan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dia menegaskan pulau Dewata itu masih tetap ramai selama libur panjang tersebut.

“Bali tidak sepi, tetap ramai. Hanya ada penurunan sedikit saja sekitar dua persen,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/12).

Baca Juga:

Widiyanti mengatakan bahwa penurunan kunjungan hanya terjadi dari sisi wisatawan nusantara.

Dia menjelaskan penurunan wisatawan di Bali disebabkan faktor cuaca yang kurang baik.

Hal itulah yang membuat wisatawan nusantara memilih untuk berwisata ke destinasi lain yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Baca Juga:

Dari seluruh daerah yang disebutkan, Widiyanti menyoroti bahwa banyak wisatawan nusantara pergi ke Yogyakarta.

Di sisi lain kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tetap meningkat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana buka suara soal kabar Bali sepi wisatawan selama periode Nataru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wisata Bali  Menpar Widiyanti  Nataru  Libur Panjang 
BERITA WISATA BALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp