Bukan Antikritik, Ini Alasan Rossa Laporkan Puluhan Akun Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Rossa, Natalia Rusli mengungkap alasan kliennya melaporkan puluhan akun media sosial (medsos) ke polisi.

Menurut Natalia, tindakan itu bukan semata-mata karena Rossa tersinggung atau tidak terima dikritik publik.

Rossa, kata Natalia, justru ingin meluruskan bahwa dirinya terbuka terhadap masukan, selama disampaikan secara wajar dan bukan fitnah.

Dia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, apalagi bagi figur publik. Namun, penyebaran informasi yang tidak benar dinilai sudah melewati batas.

Inilah yang menjadi alasan utama Rossa mengambil langkah hukum. Dia ingin menghentikan penyebaran tuduhan yang dinilai merugikan nama baiknya.

Selain itu, langkah ini juga disebut sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat luas, khususnya pengguna media sosial.

Rossa berharap warganet bisa lebih bijak dalam menyampaikan opini, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

“Ini bukan soal antikritik, tetapi bagaimana kita semua bisa menggunakan media sosial secara positif,” ungkap Natalia, di Bareskrim Polri, Jumat (19/4).