Bukan Bahan Peledak, Benda Mencurigakan Depan GKPS Bandung Berisi Batang Kayu

jpnn.com - BANDUNG - Polisi menelusuri pihak yang menyimpan benda mencurigakan di depan gedung GKPS, Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat.

Benda mencurigakan yang disimpan di depan pintu itu bentuknya persegi panjang, dibungkus dengan lakban hitam dan ada kabel-kabel yang terpasang.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Polda Jabar, benda mencurigakan itu bukanlah bahan peledak, melainkan batang kayu.

Budi menambahkan meskipun yang ditemukan bukan barang berbahaya, tetapi polisi tetap akan menelusuri siapa orang yang menyimpan benda itu di depan gereja tersebut.

Terlebih lagi, di tembok gereja tersebut ditemukan adanya tanda silang.

Pantauan JPNN di lokasi, ada sekitar empat tanda silang berwarna hitam yang ditempel di tembok berwarna kuning GKPS Bandung.

"Ya nanti kami akan coba telusuri apakah ada kaitannya tanda-tanda tersebut dengan barang yang ditaruh tadi di tempat ruko tersebut," kata Budi ditemui di lokasi, Jumat (19/12). "Kami masih menelusuri, nanti lihat dari hasil pemeriksaan," tambag perwira menengah Polri, itu.

Budi mengungkapkan bahwa temuan barang mencurigakan ini tidak akan menguap begitu saja.